درجة الحرارة في المسجد الحرام 44 وفي المدينة 33

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-16

متابعات الخليج 365 - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس (صحوًا) على مكة المكرمة و المدينة المنورة وجدة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 31 درجة, واتجاه الرياح شمالية غربية تتحول ليلاً شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 40-15كم/ساعة قد تصل أكثر من ذلك، فيما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 33، بينما بلغت درجة الحرارة في جدة 31.



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