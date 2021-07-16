شكرا لمتابعة خبر عن "الفوزان" يقترح تسمية المطاعم بأسماء عربية كـ "قرصان" و"كبيبا" بدلا من الاسماء الغربية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

انتقد الدكتور عبدالله الفوزان، عضو مجلس الشورى وأمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وأستاذ علم الاجتماع، عدم وجود اسماء مطاعم بالعربية في دول أوروبا.

وقال الفوزان : ماحصلت لدى الغرب مطاعم بأسماء عربية، هم أقدر على تسويق لغتهم ومأكولاتهم.

واقترح الفوزان تحويل اسماء المطاعم في المملكة باللغة العربية قائلا : هل نعيد الكرة عليهم بمطاعم (قرصان) و (كبيبا) و المهيلة و "دكتور مسمار" ومرقوق" لعلنا بذلك نتمكن من علاج هزيمتنا الحضارية.