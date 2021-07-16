شكرا لمتابعة خبر عن الهدلق: فاتورتي تضاعفت 10 مرات والمياه الوطنية ترد "ارسل لنا رقم حسابك" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تسببت ارتفاع قيمة فاتورة استهلاك المياه عشرة أضعاف في استياء الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الهدلق، حيث طالب بإنشاء مكتب خاص لاستقبال تظلمات المواطنين.

وقال الهدلق عبر تغريدة في حسابه بتويتر "‏أتمنى من شركة المياه ‎الوطنية أن تنشئ مكتباً خاصاً لاستقبال تظلمات المواطنين من الفواتير. فليس معقولاً أن تقفز الفاتورة فجأة عشرة أضعاف.!! ".

وأضاف أن معاناة المواطنين من فواتير المياه أصبحت ظاهرة قاسية ومؤلمة يجب التعامل معها بجدية وليس مجرد خدمة عملاء عادية .

وردت المياه الوطنية على شكواه قائلة "‏‎أخي الفاضل، نأمل تزويدنا برقم الحساب ورقم التواصل عبر الخاص حفاظا على سرية بياناتك ولنتمكن من خدمتك بشكل أفضل".

وفي وقت سابق، اشتكى المحامي والإعلامي الرياضي محمد الدويش من ارتفاع قيمة فاتورة المياه رغم انتظامه في تسديد فواتير المياه.

وقال محمد الدويش:"منتظمٌ بتسديد فاتورتي المائية الشهرية وآخرها قبل أيام أمس وصلتني فاتورة بمبلغ كبير كأنّما هي فاتورة السنة كلها،يعني تدفع كل شهر ثم كل سنة!"، حيث لاقت تفاعلا من قبل متابعيه.