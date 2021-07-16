شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يفاوض 3 فنانين شباب في فيلم من تأليفه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، اليوم الجمعة، أنه يفاوض ثلاثة فنانين سعوديين شباب، للعب أدوار مع نجوم عرب وعالميين في فيلم من تأليفه.

وقال آل الشيخ إنه يتفاوض حاليا مع براء عالم، وفاطمة، بنوي ونور الخضراء، ليلعبوا أدواراً مع كوكبة من النجوم العرب والعالم ومخرج عالمي على حد وصفه.

وأضاف أن جزءا من الفيلم سيتم تصويره في الرياض والعلا مؤكدًا أن مشروعه الجديد يستهدف ضم مساعد مخرج ومتخصصين في الإضاءة والصوت من السعوديين لكي يتم تدريبهم ويكتسبوا الخبرة من فريق العمل العالمي الذي تعاقد معه.

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن عن مشروعه الجديد عبر تويتر، قائلا إنه يستند لروايته الأولى، والتي تحمل اسم ”تشيللو“ التي يعتزم تحويلها لفيلم سينمائي يتم تصويره في المملكة وخارجها.