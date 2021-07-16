شكرا لمتابعة خبر عن ارتفاع معدل التضخم السنوي بنسبة 6.2% خلال يونيو الماضي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع معدّل التضخم بالمملكة عند 6.2% خلال شهر يونيو 2021.

وأوضحت الهيئة أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لا يزال يعكس زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% والتي بدأ تطبيقها في شهر يوليو 2020.

وسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعا إلى 104.25 نقطة خلال يونيو 2021 وفقاً لسنة الأساس 2018، مقارنةً بـ 98.20 نقطة خلال نفس الفترة من العام 2020

كما ارتفع قسم التبغ بنسبة 12.3%، متأثراً بارتفاع أسعار السجائر بنسبة 13.5%. وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو 2021، استقراراً نسبياً مقارنة بشهر مايو السابق له، وارتفع بنسبة 0.2%. وتأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم النقل بنسبة 1.8%، وبدوره تأثر بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 1.5%.