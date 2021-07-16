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«المرور» يضبط 2277 مركبة من مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الإدارة العامة للمرور، مساء الخميس، عن بدء الحملة الميدانية على مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشارت إدارة المرور إلى أن إداراتها بمختلف مناطق المملكة ضبطت (2277) مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتأتي هذه الحملات ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لتلك الفئة، مهيبة بالجميع التعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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