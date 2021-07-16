حسم دعوى جماعية لـ«60 عاملًا» بـ900 ألف ريال في الرياض

الرياض - محمد عبدالله - أنهت إدارة التسوية الودية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، دعوى جماعية لـ60 عاملًا يعملون في ثلاث منشآت تجارية «شركة مقاولات ومطعم ومصنع»، بالصلح.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن التسوية الودية تضمنت إعادة جزء من العمال للعمل وانتهاء العلاقة العمالية مع آخرين، وصرف الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة؛ حيث بلغ مجموع المبالغ المستردة نحو 900 ألف ريال.

وأوضحت أن التسوية الودية هي المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل، ويتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك، أو إصدار محضر تعذر الصلح بين طرفي الدعوى ليتمكن المدعي من إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة.

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