لتسهيل أداء المناسك..إطلاق منصة «مبرور» التفاعلية في المطار الدولي وقطار الحرمين

الرياض - محمد عبدالله - أطلق فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة منصة "مبرور" التوعوية التفاعلية لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار لتسهيل أداء مناسكهم، وفق ما جاء في كتاب الله -سبحانه- وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- حيث تم توزيع أجهزة المنصة، والتي تبث عبر تقنية (واي فاي) في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ومحطة قطار الحرمين ومركز الشهداء ومركز البقيع .

وتحتوي هذه الخدمة التوعوية التفاعلية على كتب إلكترونية ومواد مرئية ومسموعة بخمس عشرة لغة عالمية لتوعية الحجاج والمعتمرين والزوار .