السفارة السعودية بالقاهرة: إجازة 7 أيام.. وتخصيص رقم للطوارئ

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، انها ستكون في إجازة رسمية لمدة سبعة أيام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مع تخصيص رقم للحالات الطارئة.

وذكرت السفارة –عبر تويتر- أنها ستكون في عطلة رسمية من الفترة (18 – 24 ) يوليو 2021م، على أن يتم استئناف العمل يوم 25 يوليو 2021م،.

وأشارت إلى أنها تستقبل الحالات الطارئة على الرقم التالي (01145331197). مقدمة التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

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