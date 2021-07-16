السفير نقلي يشارك في احتفالية إطلاق مشروع تطوير الريف المصري

الرياض - محمد عبدالله - شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي في الاحتفالية التي أقيمت مساء أمس بإستاد القاهرة الدولي لإطلاق المؤتمر الأول للمشروع القومي لمبادرة "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من كبار المسئولين المصريين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية إلى جانب آلاف المصريين من مختلف المحافظات.

ويهدف المشروع إلى تحديث مختلف جوانب الحياة لـ4 آلاف و584 قرية في جميع المحافظات تضم 58% من إجمالي سكان مصر بتكلفة تقدر بنحو حوالي 700 مليار جنيه، والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، بالإضافة إلى الاستثمار في تنمية وبناء الإنسان المصري بالمفهوم الشامل.