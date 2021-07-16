بدء موسم «جمرة القيظ».. مدته 13 يومًا.. و«الحصيني» يحدِّد مواصفاته

الرياض - محمد عبدالله - قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الجمعة هو أول أيام جمرة القيظ، وهو النجم الثاني من الجوزاء «الهنعة» وعدد أيامه 13 يومًا، متوقعًا أن تكون الحرارة أقل في أولها على بعض المناطق.

وأضاف الحصيني –عبر تويتر- أنه من خلال الاستقراء المناخي يبلغ الحر أشده خلال جمرة القيظ، وهي المنزلة الرابعة من منازل الصيف، وفي آخرها تزداد الرطوبة على السواحل، وينضج فيها العنب، ويطيب أكله ويوافق ظهورها حالة «تروية» الممطرة.

وأشار إلى أنه متوقع أن تكون الأيام الأولى منها أقل حرارة من السنوات الماضية، بسبب وجود الغيوم بعضها ممطر في حالة «تروية»، ومتوقع أن تكون الحرارة على بعض المناطق أقل من معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة.

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