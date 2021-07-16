، وفاة "ابن غثيث" الحارس الشخصي السابق للملك عبدالله ،

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انتقل إلى رحمة الله تعالى الفريق عبيد بن غثيث العنزي، نائب رئيس الحرس الملكي سابقًا، والحارس الشخصي للملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، وذلك بعد معاناة مع المرض.
ويعد الفريق "عبيد بن غثيث" من أهم رجالات الوطن، حيث خدم بالحرس الوطني إلى جوار الملك عبدالله، رحمه الله، لفترة امتدت لأكثر من 50 عامًا، كان فيها مثلاً للرجل الشجاع والأمين المخلص لمليكه ووطنه، ورافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله منذ ريعان شبابه كان فيها مثلاً يُحتذى به وقدوة حسنة لزملائه.
وتم تكليفه، رحمه الله، بتأسيس الفرقة الخاصة في العام 1399هـ والتي تغير مسماها فيما بعد إلى "الكتيبة الخاصة"، وتم تطويرها إلى "اللواء الخاص"، ومن مهامه توفير الأمن والحماية للملك عبدالله بن عبدالعزيز حينما كان وليًا للعهد ورئيسًا للحرس الوطني في جميع مواقع وجوده بالداخل والخارج، وكذلك تأمين قصور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، يرحمه الله، إلى أن تم نقل "اللواء الخاص" للحرس الملكي، بعد أن أصبح الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملكًا للبلاد في العام 26 جمادى الآخرة 1426هـ، وأحيل الفريق "عبيد بن غثيث" للتقاعد في العام 1434هـ.
وفاة "ابن غثيث" الحارس الشخصي السابق للملك عبداللهزيد الخمشي الخليج 365 2021-07-16
انتقل إلى رحمة الله تعالى الفريق عبيد بن غثيث العنزي، نائب رئيس الحرس الملكي سابقًا، والحارس الشخصي للملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، وذلك بعد معاناة مع المرض.
ويعد الفريق "عبيد بن غثيث" من أهم رجالات الوطن، حيث خدم بالحرس الوطني إلى جوار الملك عبدالله، رحمه الله، لفترة امتدت لأكثر من 50 عامًا، كان فيها مثلاً للرجل الشجاع والأمين المخلص لمليكه ووطنه، ورافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله منذ ريعان شبابه كان فيها مثلاً يُحتذى به وقدوة حسنة لزملائه.
وتم تكليفه، رحمه الله، بتأسيس الفرقة الخاصة في العام 1399هـ والتي تغير مسماها فيما بعد إلى "الكتيبة الخاصة"، وتم تطويرها إلى "اللواء الخاص"، ومن مهامه توفير الأمن والحماية للملك عبدالله بن عبدالعزيز حينما كان وليًا للعهد ورئيسًا للحرس الوطني في جميع مواقع وجوده بالداخل والخارج، وكذلك تأمين قصور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، يرحمه الله، إلى أن تم نقل "اللواء الخاص" للحرس الملكي، بعد أن أصبح الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملكًا للبلاد في العام 26 جمادى الآخرة 1426هـ، وأحيل الفريق "عبيد بن غثيث" للتقاعد في العام 1434هـ.
16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442
01:10 AM
بعد معاناة مع المرض
انتقل إلى رحمة الله تعالى الفريق عبيد بن غثيث العنزي، نائب رئيس الحرس الملكي سابقًا، والحارس الشخصي للملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، وذلك بعد معاناة مع المرض.
ويعد الفريق "عبيد بن غثيث" من أهم رجالات الوطن، حيث خدم بالحرس الوطني إلى جوار الملك عبدالله، رحمه الله، لفترة امتدت لأكثر من 50 عامًا، كان فيها مثلاً للرجل الشجاع والأمين المخلص لمليكه ووطنه، ورافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله منذ ريعان شبابه كان فيها مثلاً يُحتذى به وقدوة حسنة لزملائه.
وتم تكليفه، رحمه الله، بتأسيس الفرقة الخاصة في العام 1399هـ والتي تغير مسماها فيما بعد إلى "الكتيبة الخاصة"، وتم تطويرها إلى "اللواء الخاص"، ومن مهامه توفير الأمن والحماية للملك عبدالله بن عبدالعزيز حينما كان وليًا للعهد ورئيسًا للحرس الوطني في جميع مواقع وجوده بالداخل والخارج، وكذلك تأمين قصور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، يرحمه الله، إلى أن تم نقل "اللواء الخاص" للحرس الملكي، بعد أن أصبح الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملكًا للبلاد في العام 26 جمادى الآخرة 1426هـ، وأحيل الفريق "عبيد بن غثيث" للتقاعد في العام 1434هـ.
، وفاة "ابن غثيث" الحارس الشخصي السابق للملك عبدالله ،
المصدر : الخليج 365
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