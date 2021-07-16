شكرا لمتابعة خبر عن "الحصيني": اليوم هو أول أيام جمرة القيظ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الباحث في المناخ والطقس، عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الجمعة 1442/12/6هـ هو أول أيام جمرة القيظ، وهو النجم الثاني من الجوزاء "الهنعة" وعدد أيامه 13 يوماً.

وقال عبدالعزيز الحصيني، أن من خلال الاستقراء المناخي يبلغ الحر أشده، كما أنه يمثل المنزلة الرابعة من منازل الصيف التي في آخرها تزداد الرطوبة على السواحل وينضج فيها العنب، ويطيب أكله ويوافق ظهورها حالة تروية الممطرة.

وأشار "الحصيني" إلى أنه من المتوقع أن تكون الأيام الأولى منها أقل حرارة من السنوات الماضية بسبب وجود الغيوم بعضها ممطر في حالة تروية، كما متوقع أن تكون الحرارة على بعض المناطق أقل من معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة، مضيفًا: "يفضل سقي المزروعات "ولعل السيل يسقيها بإذن الله".