شكرا لمتابعة خبر عن استمرار فتح المحلات التجارية أوقات الصلاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر اتحاد الغرف التجارية، تعميمًا يفيد باستمرار فتح المحلات، ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية طوال ساعات العمل وخلال أوقات الصلاة.

وجاء في التعميم لاتحاد الغرف التجارية: "عملا بالتدابير الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على صحة المتسوقين والعملاء وسلامتهم، وتفادي مظاهر الازدحام والتجمع والانتظار لوقت طويل خلال الإغلاق أوقات الصلوات، وسعيا إلى تحسين تجربة التسوق ومستوى تقديم الخدمات للمتسوقين والعملاء" .

وأضاف البيان:"وبعد أن تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فإننا نأمل منكم استمرار فتح المحلات ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية طوال ساعات العمل وخلال الأوقات المشار إليها، واستقبال المتسوقين والعملاء، مع اتخاذ الترتيبات اللازمة والإجراءات المناسبة لتنظيم العمل وتقديم الخدمات والتناوب بين العاملين، بما لا يتعارض مع أداء العاملين والمتسوقين والعملاء للصلوات".