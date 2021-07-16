اتحاد الغرف: لا إغلاق للأنشطة التجارية والاقتصادية أثناء أوقات الصلوات

الرياض - محمد عبدالله - أصدر اتحاد الغرف التجارية تعميمًا وجّه فيه باستمرار فتح المحلات، ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية طوال ساعات العمل وخلال الأوقات المشار إليها.

وفي بيان له الخميس، قال اتحاد الغرف التجارية: عملًا بالتدابير الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على صحة المتسوقين والعملاء وسلامتهم، وتفادي مظاهر الازدحام والتجمع والانتظار لوقت طويل خلال، الإغلاق أوقات الصلوات، وسعيًا إلى تحسين تجربة التسوق ومستوى تقديم الخدمات للمتسوقين والعملاء.

وأشار إلى أنه بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فإننا نأمل منكم استمرار فتح المحلات، ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية طوال ساعات العمل وخلال الأوقات المشار إليها، واستقبال المتسوقين والعملاء، مع اتخاذ الترتيبات اللازمة والإجراءات المناسبة لتنظيم العمل وتقديم الخدمات والتناوب بين العاملين، بما لا يتعارض مع أداء العاملين والمتسوقين والعملاء للصلوات.