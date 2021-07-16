شكرا لمتابعة خبر عن المسالخ البلدية بالحدود الشمالية تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عرعر (صدى):

أنهت المسالخ البلدية التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية استعداداتها وذلك لاستقبال عيد الأضحى المبارك, حيث تبلغ القدرة الاستيعابية للمسالخ 450 ذبيحة بالساعة الواحدة.

وأكد أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية وزيادة أعداد العاملين من عمالة وجزارين والأطباء البيطرين ، لافتا النظر إلى الالتزام بتنفيذ خطة الأمانة وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنظيم آلية استقبال الذبائح والأضاحي.