تخصيص ١١٨ مركزًا صحيًا خلال إجازة عيد الأضحى بجازان

الرياض - محمد عبدالله - خصصت المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان، عددًا من المراكز الصحية ومراكز اللقاحات وعيادات تطمن المرابطة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بكل محافظات منطقة جازان .

وذكرت المديرية أن عدد المراكز التي تمّ تخصيصها 84 مركزًا صحيًا تعمل خلال فترة المرابطة لاستقبال المراجعين في عيادات الأمراض المزمنة وعيادات الأسنان وعيادات الطفل السليم وعيادات الحوامل وتطعيم الأطفال.

وأضافت أنه تمّ تخصيص 11 مركزا لعيادات تطمن وذلك لفحص مَنْ يعانون أعراض فيروس كورونا مثل: ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستي الشم والتذوق.

وقالت إن عدد مراكز اللقاحات العاملة خلال فترة المرابطة ٢٣ مركزًا مخصصاً لتقديم خدمات اللقاحات للمستفيدين من الفئات العمرية من عمر 12 عاما على أن تتم الاستفادة من خدماتها من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيه القيادة الرشيدة ووزارة الصحة وحرصها على تقديم الخدمة الصحية للمواطنين والمقيمين والزائرين على مدار الساعة وفي جميع الأوقات خاصة أوقات العطل الرسمية والأعياد.