، الاتحاد يعلن تغيير مقر معسكره الخارجي من الإمارات إلى النمسا ،

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أعلن نادي الاتحاد يوم الخميس إقامة معسكر الفريق الإعدادي في مدينة ليبون النمساوية تحضيرًا لمنافسات الموسم المقبل 2021 - 2022.
وأوضح النادي في بيان عبر صفحته الرسمية في "تويتر" تفاصيل المعسكر، قال فيه: "اعتمد مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي تغيـير مقر معسكر الفريق الأول لكرة القدم إلى مدينة ليبون النمساوية في نفس موعد إقامة المعسكر المحدد مسبقًا، حيث سوف ينطلق المعسكر يوم 21 يوليو الجاري ويستمر إلى 6 أغسطس المقبل.
وتابع "يذكر أن المعسكر كان مقررًا إقامته في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل إلغائه بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها أخيرًا".
الاتحاد
الاتحاد يعلن تغيير مقر معسكره الخارجي من الإمارات إلى النمساصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-16
أعلن نادي الاتحاد يوم الخميس إقامة معسكر الفريق الإعدادي في مدينة ليبون النمساوية تحضيرًا لمنافسات الموسم المقبل 2021 - 2022.
وأوضح النادي في بيان عبر صفحته الرسمية في "تويتر" تفاصيل المعسكر، قال فيه: "اعتمد مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي تغيـير مقر معسكر الفريق الأول لكرة القدم إلى مدينة ليبون النمساوية في نفس موعد إقامة المعسكر المحدد مسبقًا، حيث سوف ينطلق المعسكر يوم 21 يوليو الجاري ويستمر إلى 6 أغسطس المقبل.
وتابع "يذكر أن المعسكر كان مقررًا إقامته في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل إلغائه بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها أخيرًا".
16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442
12:45 AM
ينطلق في 21 يوليو ويستمر إلى 6 أغسطس المقبل
أعلن نادي الاتحاد يوم الخميس إقامة معسكر الفريق الإعدادي في مدينة ليبون النمساوية تحضيرًا لمنافسات الموسم المقبل 2021 - 2022.
وأوضح النادي في بيان عبر صفحته الرسمية في "تويتر" تفاصيل المعسكر، قال فيه: "اعتمد مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي تغيـير مقر معسكر الفريق الأول لكرة القدم إلى مدينة ليبون النمساوية في نفس موعد إقامة المعسكر المحدد مسبقًا، حيث سوف ينطلق المعسكر يوم 21 يوليو الجاري ويستمر إلى 6 أغسطس المقبل.
وتابع "يذكر أن المعسكر كان مقررًا إقامته في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل إلغائه بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها أخيرًا".
، الاتحاد يعلن تغيير مقر معسكره الخارجي من الإمارات إلى النمسا ،
المصدر : الخليج 365
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