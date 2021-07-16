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محمد بن مسعود - الدمام - قال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن فلاح بن حثلين: "عرض علي تأجير الفحل "راكان"، وهو ابن البطل "مضيم"، الحاصل على المركز الأول في لون الشقح شوط (الفحل وإنتاجه) ثلاث سنوات على التوالي؛ مقابل خمسة ملايين ريال لموسم واحد".
وطرح "ابن حثلين" على متابعيه من محبي وهواة الإبل عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، سؤالاً تفاعليًا، قال فيه: "ما رأي المتابعين؟" مرحبًا بآرائهم حول العرض المغري.
"ابن حثلين": عرض علي تأجير الفحل "راكان" مقابل 5 ملايين ريال لموسم واحدمنصور الشلاقي الخليج 365 2021-07-16
قال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن فلاح بن حثلين: "عرض علي تأجير الفحل "راكان"، وهو ابن البطل "مضيم"، الحاصل على المركز الأول في لون الشقح شوط (الفحل وإنتاجه) ثلاث سنوات على التوالي؛ مقابل خمسة ملايين ريال لموسم واحد".
وطرح "ابن حثلين" على متابعيه من محبي وهواة الإبل عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، سؤالاً تفاعليًا، قال فيه: "ما رأي المتابعين؟" مرحبًا بآرائهم حول العرض المغري.
16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442
12:32 AM
قال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن فلاح بن حثلين: "عرض علي تأجير الفحل "راكان"، وهو ابن البطل "مضيم"، الحاصل على المركز الأول في لون الشقح شوط (الفحل وإنتاجه) ثلاث سنوات على التوالي؛ مقابل خمسة ملايين ريال لموسم واحد".
وطرح "ابن حثلين" على متابعيه من محبي وهواة الإبل عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، سؤالاً تفاعليًا، قال فيه: "ما رأي المتابعين؟" مرحبًا بآرائهم حول العرض المغري.
، "ابن حثلين": عرض علي تأجير الفحل "راكان" مقابل 5 ملايين ريال لموسم واحد ،
المصدر : الخليج 365
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