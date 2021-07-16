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كثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الخميس، تدريباته خلال معسكره الخارجي في بلغاريا، تحضيراً للموسم الرياضي الجديد 2021-2022.
وعمد مدرب الفريق البرازيلي مانو مينيزيس إلى تكثيف الجوانب اللياقية، ثم أتبعها بتمارين فنية باستخدام الكرة، وبعد ذلك فرض جرعات خاصة للحراس.
وفي تدريبات المساء، بدأ العمل بالجري حول الملعب بسرعات مختلفة، إضافة إلى مران بدني متكامل، قبل أن يقسم مينيزيس الفريق إلى 3 مجموعات.
النصر
وليد عبد الله يلتحق بمعسكر النصر في بلغارياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-15
كثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الخميس، تدريباته خلال معسكره الخارجي في بلغاريا، تحضيراً للموسم الرياضي الجديد 2021-2022.
وعمد مدرب الفريق البرازيلي مانو مينيزيس إلى تكثيف الجوانب اللياقية، ثم أتبعها بتمارين فنية باستخدام الكرة، وبعد ذلك فرض جرعات خاصة للحراس.
وفي تدريبات المساء، بدأ العمل بالجري حول الملعب بسرعات مختلفة، إضافة إلى مران بدني متكامل، قبل أن يقسم مينيزيس الفريق إلى 3 مجموعات.
15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
10:25 PM
المدرب قسم الفريق إلى 3 مجموعات
كثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الخميس، تدريباته خلال معسكره الخارجي في بلغاريا، تحضيراً للموسم الرياضي الجديد 2021-2022.
وعمد مدرب الفريق البرازيلي مانو مينيزيس إلى تكثيف الجوانب اللياقية، ثم أتبعها بتمارين فنية باستخدام الكرة، وبعد ذلك فرض جرعات خاصة للحراس.
وفي تدريبات المساء، بدأ العمل بالجري حول الملعب بسرعات مختلفة، إضافة إلى مران بدني متكامل، قبل أن يقسم مينيزيس الفريق إلى 3 مجموعات.
، وليد عبد الله يلتحق بمعسكر النصر في بلغاريا ،
المصدر : الخليج 365
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