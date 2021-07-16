، في أولي تجاربه الودية .. الفتح يكسب مواجهة أسفي فيرجل ،

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دشن الفريق الكروي الأول بنادي الفتح تجاربه الودية برباعية دون مقابل في مرمى نظيره سي أف فيرجل خلال اللقاء الودي الذي جمعهما على ملعب المدينة الرياضية بفيرجل، الخميس ، ضمن البرنامج الإعدادي للفريق خلال معسكر النمسا استعدادًا للموسم المقبل 2021-2022.
أنهى الفتح الشوط الأول متقدمًا بهدف فهد الحربي، وفي الشوط الثاني ضاعف النرويجي جوستافو ويكيام النتيجة بهدف ثانٍ، قبل أن يتمكن فراس البريكان من تعزيز النتيجة بهدف ثالث عند الدقيقة 75، ثم اختتم أحمد الجعيدي الهدف الرابع عند الدقيقة 83 .
ودفع البلجيكي يانييك فيريرا مدرب الفريق بتشكيل أساس ضم ماكسيم كوفال، وصالح النشمي، وزياد الجري، وفهد الحربي، ومحمد السعيد، وعباس الحسن، وماجد كنبة، وحسن المحمد صالح، وأحمد الجعيدي، وعثمان العثمان، وعلي الزقعان.
الفتح
في أولي تجاربه الودية .. الفتح يكسب مواجهة أسفي فيرجلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-15
دشن الفريق الكروي الأول بنادي الفتح تجاربه الودية برباعية دون مقابل في مرمى نظيره سي أف فيرجل خلال اللقاء الودي الذي جمعهما على ملعب المدينة الرياضية بفيرجل، الخميس ، ضمن البرنامج الإعدادي للفريق خلال معسكر النمسا استعدادًا للموسم المقبل 2021-2022.
أنهى الفتح الشوط الأول متقدمًا بهدف فهد الحربي، وفي الشوط الثاني ضاعف النرويجي جوستافو ويكيام النتيجة بهدف ثانٍ، قبل أن يتمكن فراس البريكان من تعزيز النتيجة بهدف ثالث عند الدقيقة 75، ثم اختتم أحمد الجعيدي الهدف الرابع عند الدقيقة 83 .
ودفع البلجيكي يانييك فيريرا مدرب الفريق بتشكيل أساس ضم ماكسيم كوفال، وصالح النشمي، وزياد الجري، وفهد الحربي، ومحمد السعيد، وعباس الحسن، وماجد كنبة، وحسن المحمد صالح، وأحمد الجعيدي، وعثمان العثمان، وعلي الزقعان.
15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
10:05 PM
خلال معسكر الفريق الشرقاوي في النمسا
دشن الفريق الكروي الأول بنادي الفتح تجاربه الودية برباعية دون مقابل في مرمى نظيره سي أف فيرجل خلال اللقاء الودي الذي جمعهما على ملعب المدينة الرياضية بفيرجل، الخميس ، ضمن البرنامج الإعدادي للفريق خلال معسكر النمسا استعدادًا للموسم المقبل 2021-2022.
أنهى الفتح الشوط الأول متقدمًا بهدف فهد الحربي، وفي الشوط الثاني ضاعف النرويجي جوستافو ويكيام النتيجة بهدف ثانٍ، قبل أن يتمكن فراس البريكان من تعزيز النتيجة بهدف ثالث عند الدقيقة 75، ثم اختتم أحمد الجعيدي الهدف الرابع عند الدقيقة 83 .
ودفع البلجيكي يانييك فيريرا مدرب الفريق بتشكيل أساس ضم ماكسيم كوفال، وصالح النشمي، وزياد الجري، وفهد الحربي، ومحمد السعيد، وعباس الحسن، وماجد كنبة، وحسن المحمد صالح، وأحمد الجعيدي، وعثمان العثمان، وعلي الزقعان.
، في أولي تجاربه الودية .. الفتح يكسب مواجهة أسفي فيرجل ،
المصدر : الخليج 365
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