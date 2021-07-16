شكرا لقرائتكم خبر عن 1600 جولة رقابية في يوم تضبط 76 مخالفة بأسواق الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أول أمس، 1621 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن إغلاق 5 منشآت مخالفة، وضبط 76 مخالفة، للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة إنها استقبلت عبر مركز البلاغات 940 عدد 19 بلاغًا، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، خاصة في أيام عيد الأضحى المبارك، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل» بكافة مدن ومحافظات المنطقة، مشيرة إلى أنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودَعت الأمانة الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، أو المخالفات البلدية، عبر مركز البلاغات 940 في نفس السياق سجلت جولة رقابية نفذتها أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة الخبر، 6 مخالفات على منشآت نسائية.

جاءت الجولة للتأكد من التزام المنشآت النسائية بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية وتقييم مدى امتثالها بالتعليمات والضوابط المتبعة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ضمن استعداداتها لموسم عيدالأضحى المبارك تمثلت المخالفات في انتهاء فترة سداد ترخيص إحدى المنشآت، وسوء نظافة فرش الشعر ووضعها مع الفرش النظيفة، وعدم التأكد من تطبيق توكلنا، وعدم قياس درجة الحرارة عند الدخول، بالإضافة إلى عدم توفير جهاز لقياس الحرارة، كما تم تسجيل محضر ضبط لأحد مراكز التجميل ومصادرة 19 علبة من الزيت مجهولة المصدر، بالإضافة إلى إتلاف 4 علب من الزيت مجهولة المصدر في منشأة أخرى.

وأكدت البلدية أن جولاتها مستمرة خلال فترة العيد، لمتابعة التزام المنشآت بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية والاشتراطات الصحية، مشيرة إلى أنهم مستمرون في متابعة البلاغات ومعالجتها.