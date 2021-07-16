شكرا لقرائتكم خبر عن التطبيقات الذكية.. «حصن رقمي» لسلامة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتميز بسرعة الأداء وسهولة التحميل والاستخدام

دراسات مستمرة لرصد نقاط الضعف والقوة

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مثلت التطبيقات الذكية على الأجهزة المحمولة، السمة الأهم في موسم حج 1442هـ، والتي ساعدت، بشكل فعال، في تنفيذ الخطط والسبل والإجراءات الاحترازية لتحقيق المصلحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة الزائرين.

وأوضح مختصون لـ«اليوم» أن التطبيقات تُمكن الحجاج والمعتمرين من الحصول على معلومات مهمة قبل الشروع في الذهاب لأداء مناسكهم، إضافة إلى الإلمام بمعلومات عما تقدمه الجهات العاملة بمنظومة الحج والعمرة من خدمات ووسائل تضمن لهم إقامة آمنة ومريحة خلال الفترة التي يقضونها في أرض الحرمين الشريفين.

نقاط القوة

وبين عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة تركي العمرو، أن المعهد أجرى العديد من الدراسات والأبحاث حول إيجاد معايير رئيسية يمكن الاعتماد عليها في تقييم التطبيقات الإلكترونية التابعة لمؤسسات الدولة وتخدم ضيوف الرحمن، والتي يمكن من خلالها، إبراز نقاط القوة والضعف لهذه التطبيقات.

وأوضح أن هذه التطبيقات ساهمت في تنفيذ الخطط والسبل والإجراءات الاحترازية لتحقيق المصلحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة الزائرين للروضة الشريفة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، وشملت الخطط الدخول للروضة الشريفة من 3 أبواب، فيما يتم فتح جميع أبواب الحرم النبوي التي تصل لـ 100 باب للدخول للصلوات والخروج وفق تطبيق كافة الاشتراطات الوقائية.

الطاقة الاستيعابية

وأشار «العمرو» إلى أن إطلاق وزارة الحج العديد من التطبيقات - ومنها على سبيل المثال تطبيق اعتمرنا - مكن ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين ومصلين من الحصول على تصاريح تشمل الصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة بالمسجد النبوي والسلام على الرسول - صلى الله عليه وسلم، مما ساهم في تحقيق الطاقة الاستيعابية المثلى التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية.

تعاون فعال

وأوضح الباحث الشرعي الشيخ زياد القرشي أن تطبيق «اعتمرنا»، الذي طورته وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»؛ يضمن توفير أجواء آمنة وفق الإجراءات والضوابط الاحترازية الصحية والتنظيمية بالتكامل مع تطبيق «توكلنا» للتحقق من سلامة الحالة الصحية لطالب التصريح.

وأضاف إن هذا التكامل التقني بين وزارة الحج والعمرة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ يأتي بغرض التحقق من وجود حساب فعّال في تطبيق «توكلنا» لطالب التصريح والتأكد من خلوه من فيروس كورونا وحالته الصحية قبل منحه التصريح عبر تطبيق «اعتمرنا».

وقال «ترسل التصاريح إلى تطبيق توكلنا، وفي حال تغيّر الحالة الصحية لمن سبق إصدار التصاريح لهم، تلغى مباشرة من تطبيق اعتمرنا وإشعار صاحب التصريح بذلك».

منجزات تقنية

وبين «القرشي» أن من أهم المميزات في التطبيق سهولة تنزيله من المتجر والتسجيل، ويعد من المنجزات التقنية العظيمة لهذه الدولة المباركة، التي يسرت الوصول للحرمين الشريفين بطريقة سهلة وآمنة، كما ساهم التطبيق في تنظيم الصلاة في الروضة الشريفة وفي منع الازدحام واتباع الإجراءات الاحترازية.

وأوضح أن الجهود الجليلة والمشرفة لرئاسة شؤون الحرمين، حققت بيئة صحية ومثالية لزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خلال استخدامه التقنيات الحديثة مثل الروبوتات وغيرها خلال جائحة كورونا وتنظيم أوقات زيارة الروضة الشريفة وزيادة عدد المصلين والزائرين لها ليتم استيعاب المصلين والزائرين يوميا بشكل منظم مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والصحية.