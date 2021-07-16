شكرا لقرائتكم خبر عن 100 لوحة توجيهية بـ 3 لغات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هيَّأت الإدارة العامة للحشود والتفويج والإدارة العامة للمشاريع بالرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي 100 لوحة إرشادية وإلكترونية بالمسجد الحرام وساحاته، وذلك لضمان تكامل الخطة التوجيهية للحجاج والمعتمرين في موسم الحج لعام 1442هـ.

وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي أنه جرى استخدام 3 لغات عالمية «العربية، الإنجليزية، الأوردو» لإرشاد وتوجيه الحجاج نحو المواقع المراد التوجه لها، مؤكدًا أن الشاشات تخدم أيضًا الإجراءات الاحترازية وتسعى للحفاظ على سلامة الحجاج، والالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي.