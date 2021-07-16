شكرا لقرائتكم خبر عن 1600 حافلة جاهزة لنقل الحجيج إلى المشاعر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت لجنة النقل والمواصلات بغرفة مكة المكرمة، جاهزية 1600 حافلة لنقل وتفويج الحجاج، حشدتها نقابة السيارات عبر 50 شركة وطنية، بهدف تحسين وتطوير خدمات نقل الحجاج بالمشاعر المقدسة، وضمانًا لرفع كفاءة التشغيل، وتوحيد الإجراءات الإدارية والميدانية، والاستفادة من الكوادر بالشكل الأمثل، لتأمين نقل آمن وميسر، من خلال تطبيق أعلى معايير السلامة، وتوفير خدمات نقل متنوعة ومتعددة المستويات.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة م. إياد رهبيني، جاهزية أعضاء اللجنة أصحاب شركات النقل لبذل كافة الجهود للمساهمة في انجاح حج عام 1442 الاستثنائي، وقال: «الحج للعام الثاني على التوالي ليس كغيره، نظرًا لظروف جائحة كورونا، وضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بحذافيرها لمنع تفشي هذا الفيروس»، وأوضح أن الخطط التشغيلية لهذا العام والتي وضعت بالتعاون مع الجهات الأمنية ووزارة الحج والعمرة ونقابة السيارات وغيرها من الجهات ذات العلاقة، تتسم بالدقة والانسيابية والعمل وفق فريق واحد، مشيرًا إلى دور القطاع الخاص المحوري في قطاع النقل والمواصلات في الحج.

وكشف عن مشاركة أكثر من 50 شركة وطنية لنقل الحجاج وتتبع النقابة العامة للسيارات التي حشدت حوالي 1600 حافلة في دعم هذه الجهود المباركة. وأضاف: نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - يحفظهما الله - على هذه الخدمات العملاقة التي نظمت، وهيّأت سبل السلامة لضيوف الرحمن في شتى القطاعات في الحج، ونتمنى حجًا سالمًا ناجحًا للجميع وقبولًا وغفرانًا لكافة المسلمين.

ولفت إلى أن النقابة العامة للسيارات دربت 1600 مرشد سعودي لمرافقة الحافلات والتأكد من تطبيق التعليمات العامة والبروتوكولات الصحية، كما حددت النقابة ألوانًا خاصة لكل مسار من مسارات الرحلات ومواقع سكن وإقامة الحجاج، من أجل تيسير رحلة الإيمان، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتطبيق أقصى معايير الأمن والسلامة، مسترشدين برؤية المملكة 2030 فيما يخص ملف الحج والعمرة.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة في وقت سابق اعتماد الخطة التنفيذية لنقل الحجاج في هذا الموسم، حيث تم اعتماد تخصيص 200 حافلة للنقل الترددي لطواف القدوم، بحيث يتم تفويج 3 آلاف حاج كل 3 ساعات بواقع 20 حاجا في كل حافلة، وتشكل كل 5 حافلات فوجًا، وتم تخصيص 4 مراكز للتجمع، في الزايدي - النورية - الشرائع - النسيم. وسينتقل ضيوف الرحمن من وإلى المشاعر عبر خطة زمنية مجدولة مسبقا، ومن المؤمل عقب انتهاء طواف القدوم أن تتم مغادرة الحجاج من المسجد الحرام وصولا لمواقف ساحة جسر الجمرات بما لا يقل عن 200 حافلة بمتوسط 2000 حاج لكل 3 ساعات.