شكرا لقرائتكم خبر عن 90 برنامجا توجيهيا وإرشاديا بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 90 برنامجا توجيهيا وإرشاديا وتعليميا وتأهيليا، بالإضافة إلى حزمة من الخدمات التي تحافظ على الإجراءات الاحترازية التي تضمن لضيوف وحجاج بيت الله الحرام، أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

وتنفذ وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية برنامج اليوم العلمي في الحج، وسلسلة محاضرات الحج مسائل وأحكام، ومبادرة «وقاية» للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وبرنامج تعلم الحجيج العقيدة والمناسك، وتحقيق معالم الوسطية والاعتدال من خلال مناسك الحج، إضافة إلى ترجمة المسائل الشرعية على مدار 24 ساعة بواسطة المترجمين، والمحتويات التوجيهية ونشرها عبر المواقع الرسمية للرئاسة، وترجمة المقاطع والدروس العلمية والتوجيهية، وتوزيع المشاركين في مداخل ومخارج الحرم وفي الصفا والمروة للإجابة عن أسئلة المعتمرين والحجاج.

وتوزع الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب، المصحف الشريف في كافة أرجاء المسجد الحرام، والعناية به وبتنظيفه والحفاظ على نظافة وصيانة الدواليب المخصصة له كذلك، ونشر حقائب الكتب العلمية الرقمية في وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى، من بينها ربط زوار المسجد الحرام بالقرآن الكريم من خلال توفير حلقات لتعليم القرآن الكريم ومقرأة إلكترونية «عن بعد» تسع المستفيدين منها من مشارق الأرض ومغاربها. ومن ضمن الإدارات التي تقدم خدماتها في صحن المطاف والمسعى إدارة هيئة المسجد الحرام، التي تؤدي شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صحن المطاف والمسعى والإشراف العام على ذلك، والتواجد بمواقع المقام وخلف المقام والمسعى ذلك، والتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة والجهات المشاركة.