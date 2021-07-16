شكرا لقرائتكم خبر عن رفع طاقة غرف العناية الفائقة إلى 3 أضعاف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكمل تجمع مكة المكرمة الصحي جاهزية الخطط التشغيلية لجميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة له، استعدادا لاستقبال ضيوف الرحمن من خلال 10 مستشفيات و82 مركزاً صحيا، تعمل جميعها، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للتعامل مع جائحة كورونا

وتعمل مراكز طوارئ الحرم على مدار 24 ساعة في تقديم الرعاية الصحية لزوار وقاصدي المسجد الحرام، كما تعمل المستشفيات والمراكز المخصصة خلال موسم الحج بالاستمرار في تقديم لقاح كورونا بحسب المسجلين عبر تطبيق «صحتي» في مراكز الرعاية الصحية المخصصة، بالإضافة إلى الفئات عالية الخطورة من كبار السن والممارسين الصحيين في المستشفيات بحسب البروتوكول المعتمد.

وسخر التجمع كل الإمكانات لتجهيز الكوادر المدربة والإمكانات والاحتياجات المطلوبة، إذ جرى توفير غرف عزل في جميع المستشفيات والمراكز للتعامل مع كل الحالات، للمساهمة في الحد من انتشار الجائحة.

كما رفع التجمع الصحي من أسرّة وجاهزية غرف العنايات الحرجة بزيادة 3 أضعاف لمواكبة أي طارئ، بالإضافة إلى تجهيز جميع مراكز الرعاية الصحية بعيادات طوارئ مجهزة وغرف عزل وفقاً لمعايير وزارة الصحة.

وتعد مدينة الملك عبدالله الطبية، المستشفى المتخصص في التعامل مع حالات الجلطات القلبية والدماغية، ويتم نقل الحالات لها وفق الوقت المحدد عالميا للتعامل مع الجلطات وبأسرع الطرق من خلال إدارة أهلية العلاج والتنسيق الطبي بالتجمع الصحي بمكة المكرمة.

وأكدت الإدارة التنفيذية لتجمع مكة المكرمة الصحي جاهزية الخدمات الصحية، ومتابعتها بشكل حثيث، لتقديم رعاية صحية متكاملة ترقى لتطلعات ضيوف وزوار بيت الله الحرام، وأهالي مكة المكرمة.