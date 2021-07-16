شكرا لقرائتكم خبر عن 225 كاميرا ثابتة ومتحركة لمراقبة أنفاق مكة والمشاعر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سخرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في وكالة التشييد والصيانة كافة الإمكانات والموارد المتاحة لمتابعة تشغيل المرافق البلدية والأنفاق في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ورفع كفاءتها وجاهزيتها خلال موسم حج هذا العام 1442هـ، مشيرة إلى استحداث منظومة المراقبة التلفزيونية بـ 150 كاميرا ثابتة و40 كاميرا متحركة و35 كاميرا بانورامية، للمراقبة.

وأوضحت وكالة التشييد والصيانة ممثلةً في الإدارة العامة للجسور والأنفاق أنه جرى تركيب 13 جهازا للإدارة والتسجيل و50 شاشة مراقبة، وتنفيذ أعمال صيانة للمولدات الكهربائية ومراوح التهوية ووحدات تكييف الهواء، وتجهيزات الإنذار ومكافحة الحريق.

كما رفعت كفاءة وجاهزية شبكة الأنفاق بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة البالغ عددها 58 نفقا للسيارات والمشاة بأطوال بلغت 34727 مترا من خلال تنفيذ الأعمال المدنية المتضمنة رفع كفاءة البناء الإنشائي والمعماري ومعالجة الشروخ الخرسانية بمساحة 1880995 م 2 ومعالجة فواصل التمدد بطول 2760 م ط، ودهان الحوائط بمساحة 24017 م2، إلى جانب تنفيذ أعمال التشغيل المشتملة على التجهيزات الكهربائية والمكانيكية وتركيب المراوح النفاثة الجديدة بعدد 70 مروحة وحساسات قياس جودة الهواء بعدد 21 حساسا وتثبيت نظام التحكم في المراوح بعدد 9 أجهزة

ووضعت أمانة العاصمة المقدسة خطة تشغيلية متكاملة لتشغيل وصيانة الأنفاق تضمنت تسخير 10 فرق ميدانية لتنفيذ أعمال الصيانة على مدار الساعة مزودة بـ 130 فنيا وعاملا و20 معدة مختلفة الاستخدام و13 مشرفا.