شكرا لقرائتكم خبر عن ترجمة أول خطبة جمعة في «ذي الحجة» بـ 10 لغات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تترجم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أول خطبة جمعة في شهر ذي الحجة اليوم، والتي يلقيها خطيب وإمام المسجد الحرام فضيلة الشيخ د. عبدالله الجهني، إلى 10 لغات.

وتأتي ترجمة خطبة الجمعة - ولأول مرة في المسجد الحرام بـ 10 لغات - بعد أن دشن الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الشيخ د. عبدالرحمن السديس مقر «مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة يوم عرفة وخطب الحرمين الشريفين» في الشلر بجوار المسجد الحرام.

وسوف تبث الخطبة عبر عدة موجات إذاعية، من خلال تطبيقات أجهزة الجوال وتطبيق منصة «منارة الحرمين».