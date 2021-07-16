شكرا لقرائتكم خبر عن 3200 متر من السجاد الفاخر لـ«مسجد التنعيم» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في مكة المكرمة، أعمال مشروع فرش مسجد التنعيم والمسمى «بمسجد عائشة رضي الله عنها»، بالسجاد الفاخر عالي الجودة وبمواصفات عالمية تم تجهيزه بأيدٍ فنية ماهرة ومتخصصة عبر إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في صناعة السجاد بالمملكة، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1442هـ، وتوفير كل سبل الراحة والطمأنينة لهم.

وبلغت كمية فرش المسجد 3200 متر مربع من السجاد الفاخر المبطن باللباد الصوف عالي الجودة بسُمك 8 ملم، شملت كامل مصلى الجامع والساحات التابعة التي تتسع لـ 5000 آلاف مصلٍ ومصلية، كما تميز السجاد المعتمد في المشروع بجودته العالية، إذ تمت صناعته من مادة الأكريليك النقي 100 المقاوم للحريق والتعفن وفق أعلى المواصفات العالمية، كما يتميز السجاد بطرازه الإسلامي ووبره الكثيف المعالج والمقاوم للبكتيريا والتعفن، ويصل وزنه الكلي إلى 4600 جرام لكل متر مربع، وبلونه الأحمر الذي لا يتلاشى مع الزمن، وتحمله الضغط العالي والاستخدام الشاق في ظل الأعداد الكبيرة التي تفد للميقات طوال العام، كما بلغ عدد الصفوف في الاتجاه الطولي 1200 وفي الاتجاه العرضي 500 صف.

يذكر أن مسجد التنعيم والمعروف بمسجد عائشة ويُسمى أيضًا مسجد العمرة، من أهم المعالم الإسلامية المعروفة، فهو ميقات الحجاج والمعتمرين من أهل مكة المكرمة، سواء من ساكنيها أو المقيمين؛ إذ يقع في الجهة الشمالية الغربية من مكة على بُعد 7.5 كم عن المسجد الحرام شمالاً على طريق مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهو أقرب موضع لحد الحرم، كما يتميز المسجد بالأبواب والنوافذ المرتفعة التي شُيدت على أحدث طراز معماري رُوعي فيه الأصالة والتاريخ ليمازج المعمار الإسلامي الحديث بالزخارف الأثرية القديمة، ويعد من المواقع المهمة في تاريخ الإسلام.