شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال الأحمر» بالمدينة المنورة تستقبل 165 ألف مكالمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خلال النصف الأول من العام 2021م، حوالي 165782 مكالمة، نتج عنها 28182 بلاغاً إسعافياً، حيث جرى نقل 15117 حالة لمستشفيات المنطقة، فيما عولجت باقي الحالات في الموقع.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المنطقة خالد السهلي، أن الساعات التطوعية المنجزة بلغت 79341 ساعة، من خلال 292 فرصة تطوعية نفذها 4793 متطوعا ومتطوعة خلال الستة الأشهر الماضية، إلى جانب عقد 126 دورة ومحاضرة في مراكز التدريب التابعة للهيئة بشكل حضوري و«عن بُعد»، شارك فيها 5 آلاف مستفيد ومستفيدة.

وتقدم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمدينة المنورة خدماتها الإسعافية من خلال 35 مركزاً، وفي حال طلب الخدمة الإسعافية يكون عبر الاتصال على الرقم 997 أو عن طريق تطبيق «أسعفني» المدعوم بـ 9 لغات، أو من خلال تطبيق «توكلنا» والمضافة له حديثاً خدمة أسعفني أو أيقونة نداء استغاثة.