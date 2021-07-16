شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 15 مخالفا للحجر الصحي ثبتت إصابتهم بـ«كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت الجهات الأمنية بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في منطقة تبوك 15 شخصًا بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا ، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأن مخالفة تعليمات العزل والحجر الصحي، تعدّ مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، موضحًا أنه اتُّخذت بحق المضبوطين الإجراءات النظامية تمهيدًا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.

ونصّت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.