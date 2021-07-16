شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين تطوير بيئة العمل بمركز الرعاية الصحية الأولية في «الثنية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، عبر الاتصال المرئي من مكتبه بالإمارة، مشروع «تطوير بيئة العمل» بمركز الرعاية الصحية الأولية في مركز الثنية التابع لمحافظة بيشة.

واطلع الأمير تركي بن طلال على مستوى الخدمات الصحية والرعاية الأولية، التي يقدمها المركز لأهالي مركز الثنية، مؤكداً أهمية تضافر الجهود وتقديم الخدمات الطبية والعناية الصحية بالمواطن والمقيم بأعلى مقاييس الجودة.

من جانبه، أوضح مدير الشؤون الصحية ببيشة فالح الشهراني، أن تدشين المركز يعدّ نقلة نوعية لمشروع تطوير بيئة العمل، حيث يعمل كمركز استشاري يحتوي على عيادات الرعاية الأساسية، وطب الأسرة والأطفال، والنساء والولادة، والإرشاد الشامل، ومكافحة التدخين، إلى جانب برامج الصحة المدرسية، والتثقيف الإكلينيكي، التي تم العمل على تنفيذها بأعلى مقاييس الجودة.