شكرا لقرائتكم خبر عن إجمالي المتعافين من كورونا يلامس 487 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 1165 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد ، ليرتفع إجمالي عدد الحالات إلى 506 آلاف و125 حالة، فيما سجلت تعافي 907 حالات جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 486 ألفا و918 حالة.

كما أعلنت تسجيل 15 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8035 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن منطقة الرياض كانت الأعلى بتسجيل حالات الإصابة الجديدة بـ 313 حالة، فيما كانت منطقة الجوف الأقل تسجيلا بعدد 5 حالات فقط.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة للحصول على معلومات عن الفيروس ومستجداته.