شكرا لقرائتكم خبر عن غرس نواة الأفكار الإبداعية بالكوادر التمريضية في حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت صحة حفر الباطن ممثلة بإدارة التمريض مبادرتين تحت شعار «تمريض خارج الصندوق» و«سفراء أمانة واستنارة»، تحت رعاية مدير الشؤون الصحية ناصر بن راشد الصافي، بحضور 50 ممرضا وممرضة من كافة القطاعات الصحية بالمحافظة.

تمثلت أهداف مبادرة تمريض خارج الصندوق في غرس نواة الأفكار الإبداعية في مجال التمريض ومواكبة التغيرات القادمة والاستثمار الأمثل لطاقات التمريض الذهنية والأفكار، فيما تناولت المبادرة عدة محاور تمحورت في تعزيز جاذبية مهنة التمريض بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل لأفراد طاقم التمريض وتحسين تجربة المريض مع التمريض.

فيما تناولت مبادرة «سفراء أمانة واستنارة» الأثر القانوني في حماية الممارس الصحي والمريض حسب ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، بالإضافة إلى الأثر الأخلاقي ويعزز التواصل الجيد بين الممارس الصحي والمستفيد بالإضافة إلى الأهمية المهنية التي تقدم الاحترام في الاختيار وتعزيز الاستقلالية للمريض وهدفت المبادرة إلى زيادة الوعي في تقديم رعاية تمريضية آمنة بغطاء قانوني وإطار أخلاقي للكوادر التمريضية لتحسين تجربة المرضى في المنشآت الصحية.