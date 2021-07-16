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لقي أربعة أشخاص مصرعهم في حادث مروري وقع أمس الخميس، على طريق "بيشة - سبت العلاية"، عندما اصطدمت سيارتهم من نوع "فورد تورس" بشاحنة بالقرب من عفراء بلقرن.
ويُعد الطريق الرابط بين محافظتي بيشة وبلقرن حيوياً بسبب التنقلات من وإلى مطار بيشة، وارتباطهما صحياً وتعليمياً.حادث تصادم حادث مروري حادث مروع
16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442 01:59 AM
اصطدمت سيارتهم بشاحنة بالقرب من عفراء بلقرنوفاة 4 أشخاص في حادث على طريق "بيشة - سبت العلاية"
لقي أربعة أشخاص مصرعهم في حادث مروري وقع أمس الخميس، على طريق "بيشة - سبت العلاية"، عندما اصطدمت سيارتهم من نوع "فورد تورس" بشاحنة بالقرب من عفراء بلقرن.
ويُعد الطريق الرابط بين محافظتي بيشة وبلقرن حيوياً بسبب التنقلات من وإلى مطار بيشة، وارتباطهما صحياً وتعليمياً.
، وفاة 4 أشخاص في حادث على طريق "بيشة - سبت العلاية" ،
المصدر : الخليج 365
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