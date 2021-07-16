، وفاة 4 أشخاص في حادث على طريق "بيشة - سبت العلاية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - اصطدمت سيارتهم بشاحنة بالقرب من عفراء بلقرن

لقي أربعة أشخاص مصرعهم في حادث مروري وقع أمس الخميس، على طريق "بيشة - سبت العلاية"، عندما اصطدمت سيارتهم من نوع "فورد تورس" بشاحنة بالقرب من عفراء بلقرن.

ويُعد الطريق الرابط بين محافظتي بيشة وبلقرن حيوياً بسبب التنقلات من وإلى مطار بيشة، وارتباطهما صحياً وتعليمياً.حادث تصادم حادث مروري حادث مروع