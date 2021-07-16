محمد بن مسعود - الدمام - دعت وزارة الصحة مغردة إلى التواصل معها؛ حيال بلاغها ضد شخص مصاب بفيروس كورونا؛ لم يلتزم بالحجر المنزلي. وتساءلت المغردة في شكوى لحساب "الصحة_937" عن طريقة البلاغ ضد شخص مصاب بفيروس كورونا ويخالط الناس عمداً ولم يلتزم بالحجر؛ مؤكدةً أن لديها صوراً ومقطع فيديو يدعم شكواها؛ لتجيب "الصحة" عليها بضرورة التواصل معها عن طريق الرسائل الخاصة لإفادتها.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة 16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442 01:59 AM ماذا قالت "الصحة" لمغردة تشكو مصاباً بـ"كورونا" لم يلتزم بالحجر؟ ماذا قالت "الصحة" لمغردة تشكو مصاباً بـ"كورونا" لم يلتزم بالحجر؟ دعت وزارة الصحة مغردة إلى التواصل معها؛ حيال بلاغها ضد شخص مصاب بفيروس كورونا؛ لم يلتزم بالحجر المنزلي. وتساءلت المغردة في شكوى لحساب "الصحة_937" عن طريقة البلاغ ضد شخص مصاب بفيروس كورونا ويخالط الناس عمداً ولم يلتزم بالحجر؛ مؤكدةً أن لديها صوراً ومقطع فيديو يدعم شكواها؛ لتجيب "الصحة" عليها بضرورة التواصل معها عن طريق الرسائل الخاصة لإفادتها. الكلمات المفتاحية ، ماذا قالت "الصحة" لمغردة تشكو مصاباً بـ"كورونا" لم يلتزم بالحجر؟ ،

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