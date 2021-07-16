شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو والصور.. ‏طائرة سعودية محمّلة بدفعة جديدة من المعدّات الطبية تصل إلى تونس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وصلت طائرة سعودية محمّلة بدفعة جديدة من المعدّات الطبية والمستلزمات الصحية الممنوحة من المملكة، إلى مطار تونس قرطاج الدولي، ظهر أمس الخميس، وذلك لدعم جهود تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19.

وحضر مراسم تسلّم هذه التجهيزات في تونس نادية عكاشة، الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي التونسي، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني التونسي، وفوزي المهدي، وزير الصحة التونسي.

وجاء ذلك بإلإضافة إلى الفريق طبيب مصطفى الفرجاني، مدير عام الصحة العسكرية التونسي، والدكتور عبد العزيز بن علي الصقر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس.