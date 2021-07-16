شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. القنصل البريطاني بجدة: المملكة لها تاريخ حافل في تسهيل رحلات الحجاج والمعترمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

تحدث سيف الدين أوشر، القنصل البريطاني في جدة، عن دور المملكة في تقديم التسهيلات للحجاج والمعتمرين البريطانيين الذين يأتون كل عام لأداء مناسك الحج.

وقال "سيف الدين": "تاريخ المملكة العربية السعودية حافل في في تقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين حيث تمتلك المملكة صوت موثوق في تعزيز التسامح في المنطقة"، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

وأضاف: "يزور المملكة كل سنة أكثر من 25 ألف بريطاني لأداء مناسك الحج وانتهز هذه الفرصة لأعبر عن شكري وتقديري للسلطات السعودية لتوفير الدعم للحجاج والمعتمرين".

واستكمل القنصل البريطاني: "وفي هذه الأوقات الاستثنائية تتخذ المملكة العربية السعودية إجراءات وقائية للحفاظ على صحة الححاج والمقيمين والمواطنين ومهمتنا توثيق العلاقات والحفاظ على استمرارها".