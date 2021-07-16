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بالفيديو.. القنصل البريطاني بجدة: المملكة لها تاريخ حافل في تسهيل رحلات الحجاج والمعترمين

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

تحدث سيف الدين أوشر، القنصل البريطاني في جدة، عن دور المملكة في تقديم التسهيلات للحجاج والمعتمرين البريطانيين الذين يأتون كل عام لأداء مناسك الحج.

وقال "سيف الدين": "تاريخ المملكة العربية حافل في في تقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين حيث تمتلك المملكة صوت موثوق في تعزيز التسامح في المنطقة"، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

وأضاف: "يزور المملكة كل سنة أكثر من 25 ألف بريطاني لأداء مناسك الحج وانتهز هذه الفرصة لأعبر عن شكري وتقديري للسلطات السعودية لتوفير الدعم للحجاج والمعتمرين".

واستكمل القنصل البريطاني: "وفي هذه الأوقات الاستثنائية تتخذ المملكة العربية السعودية إجراءات وقائية للحفاظ على صحة الححاج والمقيمين والمواطنين ومهمتنا توثيق العلاقات والحفاظ على استمرارها".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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