شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة: ضبط وإغلاق أحواش مخالفة لإعادة تدوير الإسفنج بالمليساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أتلفت بلدية المليساء الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة (94) من المراتب و(200) كجم من مخلفات الإسفنج وذلك خلال حملة مشتركة مع الجهات ذات في حي “القوزين” جنوب المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية المليساء فيصل المالكي أن الفرق الميدانية رصدت موقعَين بمشاركة شرطة المحافظة والدفاع المدني عبارة عن “أحواش” مخالفة لممارسة تدوير الإسفنج والقطن المستعمل، حيث جرى مصادرة مكنتين تستخدم في أعمال القطن “المراتب” وتغليفها مشيراً إلى أن الجهات المشاركة في الحملة أعدت محضراً مشتركاً بالحالة، فيما أتلفت الأمانة المصادرات.

وتشدد أمانة جدة أن الجولات التفتيشية والتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي مخالفة بالإجراءات الاحترازية أو بالتطبيقات المتعلقة بصحة السكان.