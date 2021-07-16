إطلاق أول فريق كرة قدم نسائي لذوي الإعاقة

وقعت جمعية أصدقاء ذوي الإعاقة مذكرات تفاهم لإطلاق فريق كرة قدم نسائي لذوي الإعاقة، هو الأول من نوعه على مستوى المملكة، وذلك مع شركة بايونيرز كونسلتنج، ومدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية، وقع من جانب الجمعية رئيس مجلس الإدارة الأميرة غدير بنت عبد الله آل سعود، ومن جانب شركة بايونيرز كونسلتنج، المدير العام فيصل العمرو، ومن جانب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية المدير التنفيذي عبدالله بن زرعه، بحضور المدير التنفيذي للجمعية، الأميرة دانية بنت عبد الله آل سعود.

وذكرت رئيس مجلس إدارة الجمعية الأميرة غدير بنت عبدالله، أن هذا التعاون سيسهم في تعزيز فرص ممارسة النشاط الرياضي للنساء من ذوي الإعاقة، ومن دمجهم في مجتمعهم المحلي عبر إحدى أهم وأسرع الطرق وهي «الرياضة»، مؤكدة ما يحظى به قطاع الرياضة ورياضة الأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص من اهتمام من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد والدعم والمتابعة من قبل وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل. من جهتها أوضحت المدير التنفيذي للجمعية الأميرة دانية بنت عبدالله، أن الفريق سيعمل تحت مظلة الأولمبياد الخاص السعودي، بالتعاون مع فريق اليمامة النسائي، ويضم الفريق حالياً 15 لاعبة من ذوي الإعاقة، يشرف عليهم فريق تدريبي وطبي متخصص، وأضافت أن هذا الفريق سيكون نواة لتأسيس فرق رياضية نسائية لذوي الإعاقة في مختلف الرياضات.

وأوضحت نائب مدير فريق كرة القدم الأميرة سارة بنت نواف آل سعود أنه سيكون هناك برنامج رياضي مكثف لتأهيل المواهب الرياضية النسائية، وسيشرف على البرنامج نخبة من المختصين في المجال الرياضي والتأهيل الطبي لتأهيلهم للنادي الرياضي. فيما أكَّد عبدلله بن زرعة، أن دعم مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية للجمعية يأتي انطلاقًا من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه مؤسسات القطاع الثالث، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سيتضمن المشاركة رفع مستوى الوعي المجتمعي حول قضايا الإعاقة، وتقديم الرعاية والمتابعة الطبية اللازمة للاعبات الفريق.