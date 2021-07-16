100 جولة ميدانية بشرورة

بتوجيهات من أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ونائبه الأمير تركي بن هذلول، قامت اللجنة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لجائحة كورونا ، والتي نفذتها اللجنة المشتركة في محافظة شرورة، بإشراف من محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي، وبحضور رئيس اللجنة بمنطقة نجران إبراهيم آل حمد قريشة وعدد من أعضاء اللجان ذات العلاقة بالمنطقة بجولة على عدد من المحلات داخل المحافظة، وعددها حوالي 100 موقع. شملت عددا من المطاعم والبوفيهات والبقالات والمؤسسات، وكذلك سكن العمالة للتأكد من نظاميتها وتطبيق الإجراءات الاحترازية المطلوبة، وقد تم خلال الجولة مخالفة وإغلاق 83 محلا من قبل اللجنة لوجود ملاحظات عليها، كما تم فحص 50 عاملا خلال الجولة.



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