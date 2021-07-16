اخبار السعوديه

تعرف على بئر زُبالا المهيب.. أعمق بئر على طريق الحج بـ 250 مترًا

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم تعرف على بئر زُبالا المهيب.. أعمق بئر على طريق الحج بـ 250 مترًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-16

تعرف على بئر زُبالا المهيب.. أعمق بئر على طريق الحج بـ 250 مترًا

أبرز آثار قرية زبالا التاريخية والأثرية جنوب رفحاء

متابعات الخليج 365 - واس

يُعّد “بئر زُبالا “التاريخي أعمق بئر على طريق زبيدة “طريق الحج الكوفي”، وأبرز آثار قرية زبُالا التاريخية والأثرية الواقعة جنوب محافظة رفحاء بـ 25 كم بمنطقة الحدود الشمالية على درب البخور والقوافل ودرب الحاج القديم “درب زبيدة” الشهير.

تعرف على بئر زُبالا المهيب.. أعمق بئر على طريق الحج بـ 250 مترًا - متابعات الخليج 365

حُفر في الصخر الأصم

وحُفر بئر زبالا المهيب في الصخر الأصم، وما يخالطه من صخور صلدة وقاسية، وتم قصه من أعلاه حتى آخر نقطة في أسفل البئر ، ويأخذ “البئر” شكلاً مربعاً وهو منحوت بطريقة مميزة تبلغ فوهته 10*10 متر، وعمقه 250 متراً ، ويحتوي على سلم وأماكن للاستراحة تُستخدم لوضع الحبال والأخشاب أثناء مزاولة العمل، وماءه عذب وخفيف.

تعرف على بئر زُبالا المهيب.. أعمق بئر على طريق الحج بـ 250 مترًا - متابعات الخليج 365

طريق الحج الكوفي

وتُعد قرية “زُبالا” التي تحتضن هذا البئر “العظيمة” من أهم مستوطنات طريق الحج الكوفي، ويعود تاريخها إلى ما قبل العصر العباسي، حيث وصلت أوج اتساعها في العصر العباسي المبكر واحتفظت باسمها حتى الوقت الحاضر، وتضم مواقع تاريخية منها القصر العباسي وحصن زُبالا والمدينة السكنية المحيطة به ومسجد وعدة برك وأكثر من 300 بئر، وتشتهر أيضاً بكونها أحد منازل درب زبيدة، وتُعد من القرى الغنية بالآثار التاريخية الخالدة بمنطقة الحدود الشمالية، وذكرها الرحالة الغربيون “هوبر، وموسيل، وليتشمان”، كما تغنى عدد من الشعراء فيها.

تعرف على بئر زُبالا المهيب.. أعمق بئر على طريق الحج بـ 250 مترًا - متابعات الخليج 365
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا