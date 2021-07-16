وزير داخلية الأردن يقدم واجب العزاء بوفاة مواطنين سعوديين بحادث مروري

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-16

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - الأردن

قدم وزير الداخلية الأردني مازن الفراية خلال اتصال هاتفي اليوم مع سفير المملكة لدى الأردن نايف بن بندر السديري، واجب العزاء في وفاة خمسة مواطنين سعوديين اثر حادث تصادم وقع أمس في محافظة المفرق شمال شرق الأردن.

وأبدى الوزير الأردني خلال الاتصال استعداد وزارة الداخلية وكوادرها لكل ما فيه خدمة السفارة للتعامل مع تبعات الحادثة الأليمة.

من جهته، شكر السفير السديري معالي الوزير الفراية، مثنيًا على مبادرته واتصاله ومتابعته للحادث الأليم، بالإضافة للجهود التي قامت بها الأجهزة المعنية في الوزارة في التعامل مع الحادث، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يدل على عمق العلاقات الأخوية بين المملكتين الشقيقتين.

السفارة تباشر الحادث

هذا وقد كانت السفارة قد باشرت وقوع حادث مروري أليم لمواطنين سعوديين فور تبلغها به في وقت سابق من مساء الأربعاء نتج عنه وفاة خمسة سعوديين بينهم أربعة من عائلة واحدة أثر حادث تصادم مروع بين مركبة صغيرة وأخرى كبيرة “شاحنة نقل” على طريق جابر الدولي بمنطقة المفرق في الأردن.



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