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أصدر برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" أحد برامج رؤية المملكة 2030، تقريره السنوي لعام 2020م، الذي يوثق أداءه، ويبرز مبادراته ومنجزاته، وآلية تعامله مع الظروف الاقتصادية التي صاحبت جائحة كورونا.
وقال الرئيس التنفيذي للبرنامج المهندس سليمان بن خالد المزروع في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: "إن ما يوثقه التقرير من جهود ما كان لها أن تتم إلا بتوفيق الله ثم الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظهما الله –، وبمتابعة وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس لجنة البرنامج الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف وأعضاء اللجنة كافة، وبجهود حثيثة من الجهات التنفيذية للبرنامج"، مؤكداً أن أي منجزات تحققت تضاعف المسؤولية، وتدفع لمواصلة الجهد، واستمرار العمل التكاملي مع الجهات، وصولاً إلى بلوغ مستهدفات البرنامج، وتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.
يذكر أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" يضم (4) قطاعات رئيسة هي الصناعة، والطاقة، والتعدين، والخدمات اللوجستية، نظراً للارتباط الكبير بين هذه القطاعات، وأهمية تحقيق التكامل بينها، بالإضافة إلى التركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة.
ويسعى البرنامج إلى الإسهام في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه في قطاعاته، واستدامة نمو هذه القطاعات وتحقيق ريادتها، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة فيها، وذلك من خلال مبادرات ومشروعات تشترك في تنفيذها أكثر من (40) جهة تنفيذية.الرؤية السعودية 2030 برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ندلب رؤية المملكة 2030
16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442 12:44 AM
تضمن آلية تعامله مع الظروف الاقتصادية التي صاحبت جائحة كورونا"ندلب" يوثق أداءه أبرز مبادراته ومنجزاته في تقريره السنوي لعام 2020
أصدر برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" أحد برامج رؤية المملكة 2030، تقريره السنوي لعام 2020م، الذي يوثق أداءه، ويبرز مبادراته ومنجزاته، وآلية تعامله مع الظروف الاقتصادية التي صاحبت جائحة كورونا.
وقال الرئيس التنفيذي للبرنامج المهندس سليمان بن خالد المزروع في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: "إن ما يوثقه التقرير من جهود ما كان لها أن تتم إلا بتوفيق الله ثم الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظهما الله –، وبمتابعة وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس لجنة البرنامج الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف وأعضاء اللجنة كافة، وبجهود حثيثة من الجهات التنفيذية للبرنامج"، مؤكداً أن أي منجزات تحققت تضاعف المسؤولية، وتدفع لمواصلة الجهد، واستمرار العمل التكاملي مع الجهات، وصولاً إلى بلوغ مستهدفات البرنامج، وتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.
يذكر أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" يضم (4) قطاعات رئيسة هي الصناعة، والطاقة، والتعدين، والخدمات اللوجستية، نظراً للارتباط الكبير بين هذه القطاعات، وأهمية تحقيق التكامل بينها، بالإضافة إلى التركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة.
ويسعى البرنامج إلى الإسهام في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه في قطاعاته، واستدامة نمو هذه القطاعات وتحقيق ريادتها، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة فيها، وذلك من خلال مبادرات ومشروعات تشترك في تنفيذها أكثر من (40) جهة تنفيذية.
، "ندلب" يوثق أداءه أبرز مبادراته ومنجزاته في تقريره السنوي لعام 2020 ،
المصدر : الخليج 365
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