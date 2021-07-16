محمد بن مسعود - الدمام - قلّد مدير جوازات منطقة تبوك اللواء خالد بن حمد السويل اليوم الرائد يونس بن محمد الزهراني المتحدث الرسمي لجوازات منطقة تبوك بعد صدور الأمر السامي بترقيته لرتبة رائد. 16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442 12:31 AM "يونس الزهراني" لرتبة "رائد" بجوازات تبوك "يونس الزهراني" لرتبة "رائد" بجوازات تبوك قلّد مدير جوازات منطقة تبوك اللواء خالد بن حمد السويل اليوم الرائد يونس بن محمد الزهراني المتحدث الرسمي لجوازات منطقة تبوك بعد صدور الأمر السامي بترقيته لرتبة رائد. الكلمات المفتاحية ، "يونس الزهراني" لرتبة "رائد" بجوازات تبوك ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر "يونس الزهراني" لرتبة "رائد" بجوازات تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.