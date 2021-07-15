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بـ 51 مركز.. شاهد استعدادات «الهلال الأحمر» بمكة لموسم الحج 

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الدمام - شريف احمد - تابعت "اليوم"، آخر استعدادات هيئة "الهلال الأحمر" لموسم الحج، حيث أكد عبد العزيز المروان، مدير غرفة العمليات بهيئة الهلال الأحمر في العاصمة المقدسة، أن الهيئة تقوم باستعداداتها في كل موسم، لا سيما خلال هذا الموسم الاستثنائي للحج.

وأوضح أنه تم تجهيز 51 مركز، بالإضافة إلى زيادة عدد القوى البشرية، بما يتناسب مع أعداد موسم الحج، لافتا إلى أنه تم تخصيص 3 طرق أساسية لتلقي البلاغات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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