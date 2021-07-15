شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 51 مركز.. شاهد استعدادات «الهلال الأحمر» بمكة لموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تابعت "اليوم"، آخر استعدادات هيئة "الهلال الأحمر" لموسم الحج، حيث أكد عبد العزيز المروان، مدير غرفة العمليات بهيئة الهلال الأحمر في العاصمة المقدسة، أن الهيئة تقوم باستعداداتها في كل موسم، لا سيما خلال هذا الموسم الاستثنائي للحج.

وأوضح أنه تم تجهيز 51 مركز، بالإضافة إلى زيادة عدد القوى البشرية، بما يتناسب مع أعداد موسم الحج، لافتا إلى أنه تم تخصيص 3 طرق أساسية لتلقي البلاغات.