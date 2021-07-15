خطوات سداد فواتير المستفيدين من خدمة فُرجت في منصة إحسان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

حددت خدمة فُرجت خطوات سداد فواتير المستفيدين من خدمة “فرجت” في “منصة إحسان”.

– زيارة منصة إحسان

– اختيار “فرجت” من قائمة فرع التبرع

– اختيار حالة مباشرة أو البحث بالتصفية أو برقم الفاتورة

– اختيار (استعراض الحالة)

– تحديد مبلغ التبرع والدفع بالطرق المتاحة في المنصة

برنامج الأضاحي عبر منصة إحسان:

وفي وقت سابق، استقبل برنامج الأضاحي الذي أطلقته المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) خلال الأيام الأربعة الأولى منذ إطلاقه في غرة شهر ذي الحجة، ما يزيد على 8000 آلاف طلب توكيل للمنصة بأداء نسك الهدي والأضاحي، وتوزيعها على مستحقيها خلال الأوقات الشرعية، حيث تجاوزت قيمة هذه الطلبات 6.2 ملايين ريال.

تسهيل أداء النسك رقميًّا:

ويهدف برنامج (الأضاحي) إلى تسهيل أداء النسك رقميًا عبر الشراكة مع مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، وتوفير عدد من المنتجات التي تشمل الأضحية والهدي في الحج، فيما يوفر الفدية والعقيقة والصدقة على مدار العام.



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