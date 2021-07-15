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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مخالفين لنظام البيئة من الجنسية الباكستانية، (مخالفين لنظام الإقامة والعمل)، بحوزتهم (312) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المعد للبيع في موقع محاط بحاجز ترابي جنوب مدينة الرياض.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حاثًّا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.القوات الخاصة للأمن البيئي
15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442 11:42 PM
المالكي: تم تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة"الأمن البيئي" يضبط مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي معد للبيع بالرياض
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مخالفين لنظام البيئة من الجنسية الباكستانية، (مخالفين لنظام الإقامة والعمل)، بحوزتهم (312) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المعد للبيع في موقع محاط بحاجز ترابي جنوب مدينة الرياض.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حاثًّا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.
، "الأمن البيئي" يضبط مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي معد للبيع بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
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