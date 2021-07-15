محمد بن مسعود - الدمام - صدرت الأوامر السامية الكريمة بترقية المقدم "صالح بن دلمخ بن خلف القثامي" بالقوات الخاصة لأمن الطرق بمكة المكرمة إلى رتبة "عقيد". فيما أعرب "القثامي" عن سعادته بهذه الترقية، عاداً إياها حافزًا الخدمة الدين ثم الملك والوطن. 15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442 11:41 PM "القثامي" لرتبة عقيد بأمن طرق مكة "القثامي" لرتبة عقيد بأمن طرق مكة صدرت الأوامر السامية الكريمة بترقية المقدم "صالح بن دلمخ بن خلف القثامي" بالقوات الخاصة لأمن الطرق بمكة المكرمة إلى رتبة "عقيد". فيما أعرب "القثامي" عن سعادته بهذه الترقية، عاداً إياها حافزًا الخدمة الدين ثم الملك والوطن. الكلمات المفتاحية ، "القثامي" لرتبة عقيد بأمن طرق مكة ،

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